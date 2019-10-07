شاهد.. الشباب الإيراني يضرم النار في المراكز الحكومية ورموز نظام الملالي

متابعات - الوئام

واصل شباب المقاومة الإيرانية، احتجاجاتهم في طهران والمدن المختلفة، وأضرموا النيران في المراكز التابعة لنظام الملالي.

وقال المجلس الوطني‌ للمقاومة‌ الإيرانية، في بیان، إن الشبان أضرموا النار، خلال أيام 3- 5 أكتوبر 2019، في صور كبيرة لخامنئي وغيره من رموز نظام الملالي ومراكز القمع في طهران ومدن مختلفة بما في ذلك كرج، وسبزوار، ومشهد، وشيراز، وزاهدان، ورضوان شهر، وفسا، ونوشهر، وسمنان، وكوهدشت.

وأضاف البيان أن المنتفضين لصقوا وعلقوا في أماكن عامة صورًا لقيادات المقاومة الإيرانية مع شعارات مثل «ليرحل الملالي» و«انتفضوا لإسقاط نظام ولاية الفقيه» و«الموت لخامنئي ويحيا رجوي»، وتزامنت هذه النشاطات مع انتفاضة أبناء مدينة ”لردغان“ في الأيام الماضية.

يذكر أن الشبان الغاضبين، أضرموا النار في مكتب إمام الجمعة وممثل خامنئي، وعدد آخر من المقرات الحكومية.