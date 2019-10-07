تأهيل 30 ممارساً للأمن والسلامة بمدارس خميس مشيط

أبها - الوئام- عبدالله العازمي:

دشن مدير مكتب التعليم بمحافظه خميس مشيط الأستاذ سعد آل سويد وبحضور مدير إدارة التدريب والابتعاث الأستاذ سفر البريدي أمس برنامج (ممارس أمن وسلامة ) ، والذي يستهدف 30 متدربا من منسقي الأمن والسلامة في مدارس المحافظة .

وأوضح مشرف الأمن والسلامة الأستاذ عبدالرحمن الشهري أن البرنامج يهدف إلى تأهيل مراقبين وممارسين في الأمن والسلامة في المدارس وتزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء عملهم على أكمل وجه سعياً إلى توفير البيئة المدرسية الآمنة ، لافتاً إلى أن محاور البرنامج تضمنت التعرف على مكان الخطر في المنشآت وتقييمها و اسباب الحرائق وكيفيه إطفائها ، وأسس الإسعافات الأولية و التعرف على كيفيه المحافظة على المنشآت التعليمية من المخاطر والكوارث.