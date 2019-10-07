آخر تطورات إصابة محمد صلاح.. هل يلحق مواجهة مانشستر يونايتد النارية؟

متابعات - الوئام

كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن مسؤولي فريق ليفربول الإنجليزي، تفادوا لحسن الحظ الإصابة البالغة التي تعرض لها نجم الفريق الدولي المصري محمد صلاح، جراء تدخل عنيف، في لقاء ليستر سيتي.

وقالت الصحيفة، التي لم تكشف تفاصيل الإصابة، أن “صلاح”، سيكون مؤهلًا للمشاركة مع ليفربول في المواجهة النارية المرتقبة أمام مانشستر يونايتد، 20 أكتوبر الجاري، وذلك فور نهاية العطلة الدولية الحالية بعد نحو 10 أيام.

وتنتظر ليفربول مواجهة نارية، الأحد 20 أكتوبر الحالي، خارج ملعبه أمام مانشستر يونايتد، في مباراة سيتيح الفوز بها للاعبي كلوب تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز في 18 مباراة متتالية في “البريميرليغ”، ليعادل رقم مانشستر سيتي القياسي.

وتسبب تدخل عنيف من لاعب وسط ليستر سيتي حمزة تشودري، في إصابة محمد صلاح، وتفاوتت التكهنات بين تعرض “صلاح” لإصابة محدودة في القدم، وصولا إلى تقديرات باعتبارها قطع في وتر أكيليس قد يؤدي إلى غياب صلاح لفترة طويلة، قبل أن يتبين الأمر لاحقا.