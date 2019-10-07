تجاوز عمره أكثر من قرن.. معمر هندي يثير الذهول في أبوظبي

متابعات - الوئام

أثار رجلًا هنديًا، ذهول الموظفين والمحيطين من حوله بمطار أبوظبي الدولي، عندما قدم جواز سفره وتفاجأ الجميع أنه يبلغ من العمر 124 عامًا

وكشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، أن الزائر الهندي يدعى سوامي سيفاناندا، وصل إلى مطار أبوظبي الدولي مؤخرا، قادما من منطقة “فاراناسي” في الهند، ويبلغ من العمر 124 عاما.

وقالت الهيئة، إن المعمر الهندي ولد في منطقة بيهالا التابعة لبلدية كولكاتا في ولاية البنغال الغربية، يوم الثامن من أغسطس 1896.

وقال مدير الاتصال الحكومي في الهيئة المقدم أحمد الدلال، حسب ما أعلنته صحيفة “الإمارات اليوم”، إن موظفي الجوازات سجلوا بيانات الراكب في نظام الدخول دون معوقات بعد الترحيب به، نافيًا ما تردد بأن موظفي الجوازات لم يستطيعوا إدخال بياناته.