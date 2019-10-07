ترامب يهدد بتدمير اقتصاد تركيا إذا تجاوزت الحدود في سوريا

متابعات- الوئام

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تدعم شن عملية عسكرية تركية في شمال سوريا.

وتعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتدمير وهدم اقتصاد تركيا في حال إقدامها على أي خطوة خارج الحدود في سوريا.

وقال ترامب، في تغريدتين نشرهما، اليوم، على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “كما أكدت بشدة سابقا، وللتجديد فقط، سأدمر وأهدم الاقتصاد التركي (مثلما فعلت ذلك سابقا) في حال فعل تركيا أي شيء سأعتبره، انطلاقا من حكمتي العظيمة والتي لا مثيل لها، متجاوزا للحدود”.

وأضاف ترامب: “يجب عليهم أن يراقبوا، مع الاتحاد الأوروبي والآخرين، مقاتلي داعش المحتجزين وعائلاتهم. الولايات المتحدة فعلن أكثر بكثير مما توقعه أحد في أي وقت مضى، بما في ذلك السيطرة على 100% من خلافة داعش”.

وتابع: “حان الوقت ليقوم الآخرون في المنطقة، بينهم من يملك ثروات ضخمة، بحماية أراضيهم. إن الولايات المتحدة عظيمة!”.