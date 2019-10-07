شاهد.. ضبط معمل عشوائي لصنع الحلوى في حائل

متابعات- الوئام

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن ضبط معمل عشوائي لصنع الحلويات في حائل، تقوم عليه عمالة مخالفة داخل أحد المواقع السكنية في ساعات متأخرة من الليل دون الحصول على الشهادات الصحية.

وأكدت ضبط 6400 علبة من الحلويات طبع عليها علامات تجارية مجهولة و تواريخ صلاحية غير صحيحة، وقررت الحملة الرقابية إغلاق الموقع واستدعاء أصحاب الموقع لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.