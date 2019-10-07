“وزارة الإسكان” تشارك في معرض ومؤتمر جيتكس دبي

متابعات- الوئام

تشارك وزارة الإسكان في فعاليات مؤتمر جيتكس 2019، التي تنعقد خلال الفترة من 6 -10 أكتوبر.

ويعتبر المعرض تجمعاً للفعاليات والتقنيات الأكثر تأثيراً على المستوى العالمي المبتكرين العالميين في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات والقادة الحكوميين والمبدعين بالمجال التقني وأصحاب الفكر التقدمي وذلك بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 100 دولة.

حيث شاركت وزارة الإسكان في المعرض بجناح تستعرض من خلاله أبرز برامجها ومبادراتها مثل “سكني” و”اتحاد الملاك” و”ايجار” و”الأراضي البيضاء” و”تقنيات البناء” و”البناء المستدام” وغيرها من البرامج والمبادرات الأخرى، بمشاركة العديد من الدول العربية والبنوك وشركات التطوير العقاري والجهات الهندسية والاستشارية المتخصصة في الدول العربية.

وتستهدف وزارة الإسكان من خلال هذه المشاركة استعراض تجربتها في قطاع الإسكان، وما شهدته من تحولات ونقلة نوعية على مستوى خِدْماتها الإلكترونية وآليات التحوُّل الرقمي المقدمة للمستفيدين.

يُذكر ان “جيتكس” يعتبر أكبر معرض سنوي للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ويمثل فرصة جيدة للجهات المشاركة لاستعراض إبداعاتها الجديدة على مدار أسبوع كامل.