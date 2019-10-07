توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على 8 مناطق بالمملكة

الرياض - الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء، في المملكة 9/ 2/ 1441 الموافق 8/ 10/ 2019، قائلة إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، حائل، الحدود الشمالية.

وشملت التوقعات، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على القصيم، الرياض، الشرقية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الشرقية، المرتفعات الجنوبية الغربية.