الحريري يهاجم “حزب الله” من الإمارات: لبنان ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج

أبوظبي - الوئام

قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إن حكومة بلاده تقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج العربي.

وقال الحريري في حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية نشر الاثنين: “أؤكد بصفتي رئيسا للحكومة، أنني أرفض أي تورط لبناني في النزاعات الدائرة حولنا، كما أشدد على أن الحكومة اللبنانية ترفض التدخل أو المشاركة في أي أنشطة عدائية لأي منظمة تستهدف دول الخليج العربي”.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: “لقد اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بعدم التدخل في النزاعات الخارجية أو في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولكن مع الأسف، يتم انتهاك هذا القرار، ليس من قبل الحكومة ولكن من قبل أحد الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة”.

وشدد الحريري على أنه ينبغي توجيه الاتهام إلى “حزب الله” بوصفه “جزءا من النظام الإقليمي وليس بصفته أحد أطراف الحكومة اللبنانية”.

وأفاد بأن لبنان يمثل “جزءا لا يتجزأ من العالم العربي، ويرتبط استقراره باستقرار وأمن العالم العربي بشكل عام، ولا سيما فيما يخص الجوانب السياسية والاقتصادية”.

وصرح الحريري بأن القيادة السياسية في الإمارات تولي أهمية كبرى لأمن واستقرار لبنان، مضيفا أنه يتطلع لتعزيز علاقات بلده بالإمارات.

وتعليقا على هجمات الطائرات المسيرة على منشأتين نفطيتين في السعودية في 17 سبتمبر الماضي، قال الحريري: “لقد كانت خطوة متهورة وضعت الخليج العربي والسلام الإقليمي على شفا الانفجار وأدت إلى ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة”.

وأضاف: “نحن في لبنان نثق في حكمة قيادة المملكة، التي سلطت الضوء على الأهداف المتعمدة من هذا العدوان ولم تستجب لمحاولات استفزازها من قبل الجانب الآخر”.