خطة لمؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية للتحول لشركة مساهمة مغلقة

مكة المكرمة- الوئام:

وقع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الاهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بالنيابة المطوف أ.د محمد بن مصطفى بياري اليوم عقد تأجير برج مطوفي العرب الفندقي الكائن بحي المسفلة مع مؤسسة ضيافة البيت المتخصصة في تشغيل وإدارة الفنادق، بحضور مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الإدارات بالمؤسسة .

وتمت ترسية المزاد بعد الإعلان بالصحف وبعد حضور شيخ طائفة العقار بمكة المكرمة وكلا من مدراء ادارات الشؤون الادارية والمالية والخدمات العامة وبمتابعة نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف على ادارة الاستثمار.

ويأتي توقيع هذا العقد التأجيري ضمن خطة المؤسسة لتحولها إلى شركة مساهمة مغلقة وتوسيع قاعدة استثماراتها الحالية ووضع خطط ممنهجة لتنويع استثماراتها المستقبلية وتعظيم ارباحها لتشمل قطاعات أخرى وفي مجالات مختلفة وبما يعود بالنفع على مساهمي المؤسسة وتعزيز مكانتها المالية وقد أتت هذه الخطوة بإشراف ومتابعة ودعم من مقام وزارة الحج والعمرة وبما يحقق التطلعات المستقبلية لتطوير الجهات التنفيذية القائمة والمباشرة لخدمة ضيوف الرحمن.