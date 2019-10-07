ترامب: أنفقنا ما يزيد عن 2.3 مليار دولار على المعركة ضد داعش

الوئام-متابعات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ليس متحيزا لأحد بقرار سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا.

وأضاف خلال كلمة له: “أبلغت أردوغان بعدم السماح بإصابة أى جندى أمريكى، وأنه حال حدوثه ستكون هناك مشكلة كبيرة”، مستطرداً: “لن نقبل بإعادة 50 أو 60 ألف متطرف من سوريا إلى جوانتانامو”.

وتابع ترامب: “لدينا 50 جنديا فقط فى مناطق شمال سوريا”، مردفاً: “نرغب بإعادة قواتنا إلى موطنهم وتم انتخابى على هذا الأساس”.

واستطردالرئيس الأمريكي: “أنفقنا ما يزيد عن 2.3 مليار دولار على المعركة ضد داعش”، مردفاً: “لسنا رجال شرطة ولن نحمى المنطقة هناك”.