القصيم تحتضن أولى تدريبات الأخضر استعدادًا لسنغافورة

الرياض- الوئام-عبدالعزيز السديري:

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء أمس أول حصصه التدريبية خلال معسكره الحالي المقام بمنطقة القصيم؛ استعداداً لخوض مواجهتي سنغافورة وفلسطين ضمن مواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022.

وشهدت التدريبات غياب نجم خط الوسط سلمان الفرج بسبب انخراطه ببرنامج علاجي بعد إصابته خلال مواجهة فريقه الأخيرة أمام دورياً، كما غاب المدافع علي البليهي بسبب وفاة أحد أقاربه.

وأعلن الاتحاد السعودي في وقتٍ سابق عن فتح المدرجات للجماهير السعودية من أجل دعم الأخضر في مواجهته الرسمية الأولى في المنطقة مساء الخميس المقبل.

وعلى صعيد متصل ستطير بعثة الأخضر عقب مواجهة سنغافورة إلى مدينة رام الله من أجل مواجهة المنتخب الفلسطيني في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية.