تفاصيل: وظائف شاغرة للسعوديين في صحة السجون

الرياض- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية عن طرح عدد 53 وظيفة صحية شاغرة للسعوديين على برنامج التشغيل الذاتي بالمراكز الصحية والعيادات الطبية بالسجون في الرياض ، جدة ، جازان.

وقالت أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

طبيب نائب أنف وأذن وحنجرة.

طبيب نائب نفسية.

طبيب نائب جلدية.

طبيب نائب باطنة .

طبيب مقيم طب وجراحة .

طبيب مقيم أسنان .

أخصائي غير طبيب وبائيات

أخصائي غير طبيب طب طوارئ .

أخصائي غير طبيب إدارة صحية .

أخصائي غير طبيب صحة عامة.

أخصائي غير طبيب علم النفس الإكلينيكي.

فني مساعد طبيب أسنان.

فني تمريض.

فني إدارة صحية.

فني إحصاء طبي .

فني سكرتير طبي.

على من تنطبق عليه الشروط الموضحة على الرابط أدناه إرفاق التالي : السيرة الذاتية ، صور المؤهلات العلمية والعملية ، صورة إثبات الهوية ، بطاقة التصنيف المهني ، شهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وتسلم باليد للإدارة العامة للسجون أو ترسل على الإيميل (phgd@moimsd.gov.sa) خلال أسبوعين من تاريخه.