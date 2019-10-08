أوامر باعتقال عشرات الصحافيين والناشطين في العراق

بغداد - الوئام:

أفاد صحافيون عراقيون بأن السلطات العراقية أصدرت أوامر باعتقال عشرات الناشطين والصحافيين، بسبب تغطيتهم للمظاهرات.

وقال مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن مذكرات الاعتقال طالت نحو 130 ناشطاً وصحافياً عراقياً، وأضاف هؤلاء أن أوامر الاعتقال استندت إلى المادة 4 من قانون الإرهاب، وفق ما نقل موقع قناة الحرة اليوم الإثنين.

وأكد ناشطون ومتظاهرون من مدينة الناصرية، اعتقالات واسعة تطال الآن العديدة من المتظاهرين، تشمل الذين يتواصلون مع القنوات الفضائية الأجنبية، ما اضطر العديد منهم إلى المبيت خارج منازلهم.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس الأول الأحد، سقوط أكثر من 100 قتيل و6 آلاف جريح في المظاهرات منذ 6 أيام، ضد الفساد والمنظومة الحاكمة، وواجهت السلطات التظاهرات بحملة قمع، وقطع للإنترنت، الأمر الذي استدعى ردود فعل دولية منددة.