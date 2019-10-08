المغيري يحتفل بتخرج ابنه «سامي» من الكلية الأمنية

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

احتفل مساعد مدير تعليم عفيف للشؤون التعليمية الاستاذ فهد بن عبيد المغيري بتخرج ابنه ” سـامي” برتبة ملازم من كلية الملك فهد الامنية في قاعة اليخت وحضر المناسبة عدد من الوجهاء والاعيان ورجال التربية والتعليم والأقارب والأصدقاء.

وعبر الملازم سامي عن سعادته بتخرجه من الكلية الأمنية والانضمام للمشاركة بميادين الشرف والد الملازم سامي حمد الله تعالى.

كما عبر عن سعادته قائلا “الوطن نفدي ترابه جميعا بأنفسنا وأموالنا وأولادنا “.

سائلا الله أن يوفق ابنه لخدمة الوطن الغالي مثمناً حضور من لبى الدعوة لمشاركته فرحة ابنه.

“الوئام ” تبارك للمغيري وتشاركهم فرحهم وتدعو له بالتوفيق لخدمة دينه ثم مليكة ووطنة.