“المواصفات” تصدر تعميما للمستهلكين بشأن اختيار الأدوات الصحية

الرياض - الوئام

أوصت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بضرورة قراءة بطاقة ترشيد استهلاك المياه عند اختيار الأدوات الصحية؛ مشيرة إلى أن البطاقة تعد إحدى الوسائل الفعّالة التي تمكن المستهلك من اختيار منتجات ذات كفاءة أعلى في ترشيد الاستهلاك.

وأكدت هيئة المواصفات أن بطاقة ترشيد استهلاك المياه تساعد المستهلكين على اختيار الأدوات الأكثر ترشيداً لاستهلاك المياه، وبالتالي تساهم في خفض الاستهلاك، مبينة أن الأدوات الأعلى ترشيداً تحمل البطاقة بها المستوى (أ)، والأقل ترشيداً تحمل المستوى (ج)، وطالبت الهيئة المستهلكين بتفعّيل دورهم الرقابي في رصد تجاوزات المنتجات غير المطابقة للوائح الفنية.

وأشارت الهيئة إلى أن البطاقة والتي يتم وضعها على الأدوات الصحية الخاضعة للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، وضعت وفق أسس علمية بعد الاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وأوضحت هيئة المواصفات أنها وبالتعاون مع الجهات المعنية قد ألزمت المصنعين والمستوردين في وقت سابق بوضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه لتوضيح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة وهي: خلاطات دورات المياه العامة والخاصة، خلاطات المطابخ، خلاطات مقاعد الاستنجاء، خلاطات الشطافات، خلاطات المراوش، خلاط رؤوس المراوش، والمراحيض الغربية ذات التدفق الآحادي/ الثنائي، المبولة بنظام التدفق.

يشار إلى أن هيئة المواصفات تشارك عدد من الجهات المعنية ضمن البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه للعمل سويّاً على رفع الوعي العام لدى المواطنين والمقيمين بضرورة ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على الموارد المائية للمملكة.