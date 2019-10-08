القبض على أكبر مروجي المخدرات بالباحة بعد تبادل إطلاق النار

الباحة - الوئام - عايض آل ركبان

نجح رجال مكافحة المخدرات بالباحة خلال الأيام الماضية، في إلقاء القبض على أكبر مروجي المخدرات من الجالية الإثيوبية والذين اتخذوا من الجبال وكرًا لترويج سمومهم.

حيث تم القبض على أحدهم في وادي الجنابين بعد تبادل إطلاق النار وإصابته وعثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر، كما تم القبض على شخص آخر من نفس الجنسية بعقبه الباحة يروج للحشيش المخدر.

ومن ناحيه أخرى، تم إلقاء القبض على شخص سعودي يقوم بترويج سمومه عّن طريق برامج التواصل الاجتماعي سناب شات.