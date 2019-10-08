بالصور: ١٦٠ طالبا من ٨ إدارات تعليمية يتعلمون العرضة السعودية في الطائف

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

أطلق المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بمنتزه الردف المهرجان الأول للفلكلور الوطني بمشاركة ١٦٠ طالب من ثمانية إدارات تعليمية ، حيث يعد الأول من نوعه كتظاهرة ثقافية تراثية على مستوى وزارة التعليم وذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية محمد عامر النفيعي ومشرف عموم الوزارة سالم الزهراني ومدير النشاط الطلابي سامي العصيمي ورؤساء الوفود المشاركة.

ويعد هذا المهرجان الذي ينظمه النشاط الطلابي للبنين ممثلا في قسم النشاط الثقافي تعزيزاً للموروث الشعبي بين الطلاب من مختلف مناطق المملكة ، حيث تقدّم كل منطقة تراثها الشعبي ، الذي توارثه الآباء والأجداد مستخدمين الزي التراثي لكل موروث ، وكذلك الأهازيج المتوارثة لكل لون شعبي مع المحافظة على الأصالة في هذا الجانب وتعريف الجمهور بالخلفية الثقافية لهذا الموروث ، فيما يهدف المهرجان إلى تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن ، وتوطين الموروث الشعبي والمحافظة عليه.

وقد حددت اللجنة المنظمة لهذا الفلكلور الوطني عدداً من الضوابط الفنيّة ، من أبزها تقديم الإدارة التعليمية العامة مشاركتين ، الأولى العرضة السعودية ، والمشاركة الثانية اللون الشعبي المعروف في المنطقة ، حيث تشارك كل إدارة تعليمية بما لا يزيد عن ٢٠ طالباً .

وكانت أولى العروض المشاركة في اليوم الأول ممثلة في ثلاثة إدارات تعليمية ( الطائف ، الأحساء ، مكة المكرمة ) ، فيما تستكمل في اليوم التالي خمسة عروض لإدارات التعليم كلاً من ( الجوف ، عسير ، الرياض ، تبوك ، نجران ) .

من جانبه أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي ، أن مثل هذه المهرجانات لها قيمة وطنية في تعزيز الموروث الشعبي لدى الطلاب في كافة مناطق المملكة ، وتعد من أهم الأنشطة الطلابية التي تساهم في تعزيز الثقة لدى الطلاب في تنفيذ هذه الألوان الشعبية أمام الجمهور .