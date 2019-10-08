خالد الفيصل لأمين “كبار العلماء”: دوركم كبير في إبراز نهج المملكة القائم على كتاب الله وسنة رسوله

مكة المكرمة -الوئام- حجب العصيمي

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، أمين عام هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور فهد بن سعد الماجد.

وأكد الأمير خالد الفيصل، الدور الكبير لهيئة كبار العلماء في إبراز نهج المملكة العربية السعودية القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجهودها في إبراز رسالة الإسلام السمحة وأنه دين وسطية واعتدال، سائلًا التوفيق للجميع لما فيه مصلحة الوطن والأمة الإسلامية.