مصادر: مؤسسة النقد العربي السعودي تفحص البنوك المحلية قبل طرح أرامكو

وكالات - الوئام

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مؤسسة النقد العربي السعودي تفحص انكشاف البنوك المحلية على أرامكو السعودية، قبل الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة، الذي سيشهد على الأرجح سعي عدد كبير من المستثمرين المحليين للحصول على قروض لشراء أسهم فيها. بحسب رويترز.

وقال مصدران إن مؤسسة النقد أجرت اتصالات بالبنوك السعودية الأسبوع الماضي، وطرحت عليها مجموعة أسئلة فيما يتعلق بانكشافها الائتماني على أرامكو.

وقال أحد المصادر إن البنك المركزي يفحص مدى قدرة البنوك المحلية على تلبية الطلب على القروض المرتبطة بالطرح الأولي لأرامكو.

وأضاف أن من المتوقع أن يشارك ستة إلى سبعة ملايين مستثمر محلي في الإدراج، لكن لم يتضح بعد عدد المستثمرين الذين سيستخدمون قروضا في تمويل مشترياتهم من الأسهم.

وقال مصدر ثان إن البنك المركزي يعكف على تقييم “وزن المخاطر ويريد أن يضمن عدم حدوث مخالفات (تنظيمية)”.

وتابع المصدر أن أسئلة المركزي – التي أُرسلت بالهاتف والبريد الإلكتروني – تتعلق بكيفية تصنيف البنوك لانكشافها على أرامكو، بما في ذلك الوحدات التابعة لها.