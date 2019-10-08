"منشآت" وغرفة الأحساء توقعان اتفاقية تعاون لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

واس - الوئام

أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وغرفة الأحساء، اليوم، اتفاقية تعاون، لخدمة ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالأحساء، بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين ويزيد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030م.

ووقّع الاتفاقية التي تفتح مجالات أوسع للتنسيق والتعاون بين الطرفين خاصة في مجال إقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات التعريفية والتوعية في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، فيما وقّع عن الغرفة رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبداللطيف بن محمد العرفج.

وتشمل الاتفاقية، مجالات التعاون في إقامة الدورات التدريبية وورش العمل حسب حاجة الهيئة وإمكانية الاستفادة من الخدمات الاخرى المقدمة من قبل الغرف التجارية الصناعية، وتنفيذ البرامج المشتركة المتفق عليها، وتسهيل كل ما يلزم داخل الغرفة مع اللجان المختلفة والفعالة في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث والتقارير، على أن يتم تشكيل مجموعة عمل بعضوية ممثلِين من الطرفين، لتلتقي بشكل دوري بهدف دراسة وتحديد ما يلزم لكل طرف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والخروج بخطة عمل لجميع البرامج والمبادرات المتاح عملها للطرفين، كما يشمل عمل المجموعة بحث إمكانية تنفيذ برامج مشتركة يتفق عليها لاحقا.

من جهة أخرى تفقد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حاضنة أعمال الأحساء التي تُعد أول حاضنة تحصل على ترخيص حاضنة أعمال على مستوى الغرف السعودية وعقد لقاء مع مجلس ريادة الأعمال في الأحساء بمقر الحاضنة، حيث جرى استعراض استراتيجية المجلس وأهدافه ومبادراته المختلفة في مجال تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم وتعزيز تجارب ومشاريع ريادة الأعمال بالأحساء.

كما قام بزيارة مركز تنمية الإبداع والابتكار (فاب لاب الأحساء)، الذي يُعد أول معمل تصنيع رقمي بالأحساء، يتيح لجميع أفراد المجتمع الفرصة لتنمية أفكارهم وتحويلها إلى واقع عن طريق أحدث آلات التصنيع الرقمي، حيث يوفر المساحة الإبداعية وأحدث تقنيات البيئة المناسبة لتبادل الأفكار وتصميم الابتكارات والمساعدة في تسجيل براءات الاختراع.

والتقى المهندس الرشيد بمجموعة من رجال وسيدات الأعمال بالغرفة، حيث جرى استعراض أهم مبادرات الهيئة ضمن برنامج التحول الاقتصادي ورؤية المملكة 2030 وكذلك جهودها المستمرة في إطار تذليل التحديات والصعوبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجميع قطاعاتها، وكذلك تلقي الاستفسارات والأفكار والاقتراحات من الحضور ثم جرت مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين “منشآت” والغرفة.