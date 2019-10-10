هيئة الرياضة تسمح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم في تبوك

متابعات - الوئام:

قررت الهيئة العامة للرياضة السعودية، السماح للعوائل في مدينة تبوك الواقعة شمال غرب السعودية، بدخول ملاعب كرة القدم وحضور المباريات المقامة فيها وفق الشروط المعتمدة في مدن الرياض وجدة والدمام.

وذكرت الهيئة العامة للرياضة السعودية في بيان لها، اليوم الخميس، أنها سمحت :”لأهالي تبوك حضور مباريات كرة القدم في المدرجات، ضمن دوري أندية الدرجة الثانية ودوري المنطقة “مجموعة تبوك”.

واشترطت الهيئة على الموافقة التي جاءت رغبة من أهالي تبوك لحضور المباريات مباشرة من مدرجات مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك والتي تتسع لـ 12 ألف متفرج، خمسة شروط.

شروط حضور النساء لمباريات كرة القدم في السعودية

وجاءت الشروط كالتالي: “تحديد مواقف مخصصة للعائلات، تحديد مدخل خاص للعائلات، فصل مدرجات الأفراد عن العائلات، توفير طاقم إشراف نسائي من قبل المنظم، تخصيص دورات مياه للنساء ومصليات”.

وتندرج تلك القرارات ضمن توجه عام تتبناه القيادة السعودية، ويقوم على تمكين النساء في سوق العمل والحياة العامة.