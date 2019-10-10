أمين المدينة المنورة الجديد يلغي نظام البصمة التي أقرها الأمين السابق

المدينة - الوئام

أصدر أمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد محمد البليهشي، قرارًا إداريًا بإلغاء الثلاث بصمات أثناء الدوام الرسمي والاكتفاء ببصمة الحضور والانصراف، وذلك نظرًا لتحقيق الهدف المرجو منه وانتفاء الحاجه للاستمرار في تطبيقه على أن يتم تطبيق القرار من يوم الأحد 28 صفر.

وكانت أمانة منطقة المدينة، ألزمت قبل عامين جميع موظفي الأمانة ببصمة “إثبات التواجد” الثلاثة اللاتي وجه بتطبيقها أمين منطقة المدينة المنورة السابق على النحو التالي:

الأولى من الساعة 9 – 9,30

الثانية من الساعة 10,30 – 11

الثالثة من الساعة 11,45 – 12,15

عدا بصمتي الحضور والانصراف

يذكر أن تكليف المهندس فهد محمد البليهشي أمينًا لمنطقة المدينة المنورة، قد صدر في شهر محرم 1441هـ ، بالإضافة إلى عمله رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة تطوير المدينة المنورة.