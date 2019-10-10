"التعليم" تحدد فترات زمنية لإنهاء الخدمة والتقاعد المبكر والنقل والإعارة وترك العمل إلكترونيًا

الطائف - الوئام - عبدالله العازمي

حددت وزارة التعليم، فترات ترك العمل والتقاعد المبكر والإعارة ونقل الخدمات، على يبدأ التقديم خلال الفترة من 14/ 2/ 1441 وحتى 29/ 4/ 1441، من العام الدراسي الحالي، وذلك إلكترونيًا عبر نظام فارس.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم، وجهه لجميع قطاعات الوزارة، وإدارات التعليم، أوضح خلاله فيما يتعلق بإنهاء الخدمة والتقاعد المبكر، التقيد بالفترة الزمنية من 14/ 2/ 1441 وحتى 29/ 4/ 1441من العام الدراسي الحالي بالنسبة للمتقدمين على هذه الخدمة، وعدم استقبال أو رفع طلبات إنهاء الخدمة “التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية” ورقيًا والتقديم من خلال نظام فارس في إدارات التعليم، وجهاز الوزارة خلال هذه الفترة.

وتضمن التعميم، اعتماد قرار إنهاء الخدمة “التقاعد المبكر” خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب والتأكيد على جميع شاغلي الوظائف التعليمية العاملين في جهاز الوزارة، وإدارات التعليم، بأنه لن يتم قبول طلبات العدول عن التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية بعد صدور القرار وتاريخ ترك العمل للمتقدمين خلال الفترة المحددة، سيكون بتاريخ 26/ 12/ 1441.

وشمل التعميم، فيما يتعلق بنقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج وزارة التعليم ونقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري وإعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو المؤسسات تعليمية خاصة أو عامة، التقيد بنفس الفترة الزمنية المحددة للتقديم من العام الدراسي 1441 مع الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وبالقواعد التنظيمية الخاصة بنقل الخدمات والإعارة الواردة بالقرار الوزاري رقم 31780198، وعدم استقبال أو رفع طلبات نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج الوزارة ورقيًا والتقديم من خلال نظام فارس في إدارات التعليم، وجهاز الوزارة، خلال هذه الفترة.

كما تضمن التعميم رفع المسوغات المطلوبة عبر نظام فارس، واعتماد قرار نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج وزارة التعليم “التعليم العام، النقل للكادر الإداري، الإعارة لجهات حكومية تعليمية أو المؤسسات تعليمية خاصة أو عامة” خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1441 وتاریخ ترك العمل للمتقدمين خلال الفترة المحددة يكون بعد نهاية العام الدراسي 1441هجريًا.