هطول أمطار على هذه المناطق.. "الأرصاد" تكشف توقعاتها لطقس الغد

الرياض - الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة في المملكة 12/ 2/ 1441 الموافق 11/ 10/ 2019، قائلة إن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

وشملت التوقعات، أن يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لمناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.