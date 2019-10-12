الخارجية الباكستانية تنفي طلب ولي العهد الوساطة مع إيران

نفت وزارة الخارجية الباكستانية طلب سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الوساطة مع إيران.

وأشارت فى بيان صدر عنها إلى أن تقارير في بعض وسائل الإعلام قالت أن السلطات بالمملكة والبعض الآخر ذكرت نقل سمو ولي العهد رسالة إلى رئيس وزراء باكستان ليتم تسليمها إلى القيادة الإيرانية للحوار بين إيران والمملكة . وقالت الخارجية الباكستانية أن هذه التقارير لا تستند إلى أي أساس ، لأنه لم يتم إرسال مثل هذه الرسالة ، ولم تطلب المملكة من باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران