ترمب من جديد: نرفض عمليات القتل التي تقوم بها تركيا بسوريا وسنوقع عقوبات

واشنطن - الوئام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، “نرفض عمليات القتل التي تقوم بها تركيا في سوريا وسنوقع عقوبات على أنقرة إذا اضطررنا”.

وأبلغ البيت الأبيض في وقت سابق تركيا بأنها قد تواجه “عقوبات فعالة للغاية”، وأن الولايات المتحدة “ستعطل الاقتصاد التركي” إذا تمادت أنقرة بما هو أبعد في توغلها ضد الأكراد شمالي سوريا.

وأكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الجمعة، أن الولايات المتحدة تستطيع “شل” الاقتصاد التركي “إذا اضطررنا إلى ذلك” مع استمرار هجوم أنقرة على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

وقال منوتشين في مؤتمر صحافي، إن الرئيس “دونالد ترمب يعتزم توقيع مرسوم لردع تركيا عن مواصلة هجومها العسكري في شمال شرق سوريا”.

وأضاف “إنها عقوبات شديدة جدا. نأمل ألا نضطر للجوء إليها، ولكننا نستطيع شل الاقتصاد التركي إذا اضطررنا إلى ذلك”.

فيما هددت حكومات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في سوريا، ورفضت غاضبة تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنه “سيفتح الأبواب” ويرسل 3.6 مليون لاجئ إلى أوروبا إذا لم تسانده.

وكثفت تركيا الضربات بسلاحي الطيران والمدفعية لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا تطويرا لهجوم فجر تحذيرات من كارثة إنسانية، كما أثار احتمال فرض عقوبات أميركية جديدة على أنقرة.