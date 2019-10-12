التعليم تستأنف «أولمبياد الفنون» للعام المقبل بآلية ومعايير جديدة

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

إنطلقت مطلع الأسبوع الجاري الدورة الخامسة والأخيرة من مشروع “أولمبياد الفنون” الذي تقيمه إدارة نشاط الطالبات سنوياً، وتستضيفه إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، حيث تم استضافته من قبل إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة عبر برنامج “لقاء”.

وأوضحت مديرة النشاط الفني والمهني الدكتورة منال الرويشد أن النسخة القادمة من المشروع ستطلق بآلية وخطة جديدة، ومعايير مختلفة، تحرص من خلالها وزارة التعليم على نواتج التعلم، والتدريب، وتمكين الطالبات من فنون الخط العربي، والقدرة على الكتابة بأنواع الخط المختلفة، وتعلم الزخرفة الإسلامية وقواعدها الصحيحة.

وتابعت: “رؤية الأولمبياد مستقبلاً المنافسة خليجيا وإقليمياً وعالمياً، والحرص على دخول سوق العمل والمساهمة في الاقتصاد الإبداعي ورفع مستوى اقتصاد المملكة، والمساهمة في استثمار المعرفة من خلال الأبحاث العلمية للطالبات، وقبل ذلك تحسين الصورة الذهنية عن مهارات الطالبات وجودة الإنتاج والجماليات التي تصل للمتلقي من خلال الخط العربي والزخرفة”.

وأكدت د. الرويشد على ضرورة تعاون الجامعات السعودية في استقطاب الطالبات المبدعات والمتميزات في المشروع، كونه يحافظ على أصالة وتراث الوطن العربي والإسلامي، ويحافظ على اللغة العربية، مشيرةً إلى أهمية تركيز الجامعات على الطالبات الحاصلات على مراكز متقدمة دولياً لتسهيل التحاقهن بالجامعة التي تبرز مهاراتهن، والمساهمة مع التعليم العام بتجسير العلاقة بين الطالبات المتميزات.

يذكر أن أولمبياد الفنون ينقسم إلى الخط العربي، والزخرفة الإسلامية، الرسم والتصوير التشكيلي، وأولمبياد التصميم الفني