ألمانيا تعلق بيع أسلحة لتركيا خوفا من استخدامها في العدوان على روسيا

وكالات - الوئام

نقلت صحيفة بيلد إم زونتاج الألمانية عن وزير الخارجية الألماني قوله اليوم السبت إن ألمانيا حظرت تصدير الأسلحة لتركيا ردا على شن أنقرة عملية عسكرية على وحدات حماية الشعب الكردية السورية في شمال سوريا.

وقال وزير الخارجية هايكو ماس للصحيفة “نظرا للهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا لن تصدر الحكومة الاتحادية أي تراخيص جديدة لكل العتاد العسكري الذي يمكن أن تستخدمه تركيا في سوريا”.

وبدأت تركيا عدوانا عسكريا ضد المدنيين في سوريا، خاصة الأكراد، منذ 3 أيام، في خطوة شهدت انتقادات واسعة من المجتمع الدولي.