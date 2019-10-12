"الغذاء والدواء" تكشف حقيقة ما نُشر حول إغلاقها 50% من مصانع الدواء

الوئام-متابعات

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، أن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام حول إغلاقها لنصف مصانع الدواء المحلية – غير دقيق.

وأفادت بأن المصانع المغلقة لم تكن داخل المملكة، وإنما كانت في إحدى الدول المصدرة للأدوية؛ إذ تُوفد الهيئة مفتشين إلى تلك الدول قبل تصدير منتجاتها إلى المملكة، وأسفرت زيارة مفتشي الهيئة في إحدى الزيارات لدولة مصدّرة عن إغلاق نصف مصانع الأدوية فيها.

وأشارت الهيئة إلى أنها أوقفت التعامل مع تلك الدولة بسبب المخالفات المرصودة في مصانعها.