فيديو مؤلم لنازحة كردية تحمل طفلتها المقتولة: ماذا تريد منا يا أردوغان؟

الرياض - الوئام

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مأساويا للهجوم التركي على شمال سوريا لأم كردية تحمل طفلتها المقتولة بنيران القوات التركية والميليشيات الموالية لها.

ويظهر الفيديو الأم وهي تحمل صغيرتها مخاطبة أردوغان عن سبب قتل طفلتها وماذا يريد منهم ومن الأكراد.

وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا فيديو مروعاً للطفلة السورية سارة التي بترت ساقها بسبب القصف التركي، وذلك خلال قيام الأطباء بمحاولة إسعافها.

ويظهر الفيديو حالة الطفلة المصابة في صورة مأساوية بعد إصابة ساقها بشكل كامل وطلبها من الأطباء الماء وبكاء هستيري لذويها.

وكانت منظمات إغاثية وإنسانية قد أعربت عن قلقها من تأثير الهجوم العسكري التركي على شمال شرقي سوريا، وكشفت لجنة الإنقاذ الدولية عن نزوح أكثر من 60 ألف سوري عن منازلهم، محذرة من ارتفاع العدد إلى 300 ألف شخص في حال استمر الهجوم العسكري التركي.

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