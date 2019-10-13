لمسيرتهما العريقة.. اسما محمد عبده وأبو بكر سالم يزينان مسرحين في موسم الرياض

الرياض - الوئام

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن تكريم رموز الأغنية السعودية في «موسم الرياض»، الذي يُعد أضخم المواسم.

وذكر آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه سيتم تغيير اسم المسرح المغلق بموسم الرياض، الذي يسع 22 ألف مقعد، إلى مسرح فنان العرب محمد عبده.

كما سيتم تغيير اسم المسرح المفتوح في موسم الرياض، الذي يتسع 6 آلاف مقعد؛ ليصبح باسم الفنان الراحل أبو بكر سالم؛ وذلك ضمن خطوات تكريم رموز الأغنية السعودية، وتقديرًا للفن الأصيل.

فيما أعلنت الهيئة العامة للترفيه، السبت، عن مسرح خاص يحمل اسم وتاريخ فنان العرب “محمد عبده” في موسم الرياض، تكريماً لمسيرته الفنية العريقة.

وذكر حساب الهيئة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن “في موسم الرياض مسرح خاص يحمل اسم وتاريخ فنان العرب “محمد عبده”، تكريماً لمسيرته الفنية العريقة، وكلنا “فوق هام السحب” يابو نوره”.