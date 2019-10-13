تواصل المعارك بين تركيا وقسد في رأس العين

بيروت- الوئام:

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استمرار الاشتباكات بوتيرة عنيفة فجر اليوم الأحد، بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية والفصائل الموالية لها، في ريفي الحسكة والرقة، وسط قصف عنيف بشكل متواصل.

وأشار المرصد في بيان أن الاشتباكات تركزت في مدينة رأس العين بريف الحسكة، وبلدة تل أبيض في ريق الرقة.

وأكد البيان سقوط مزيد من الخسائر البشرية بين طرفي القتال، فيما تمكنت القوات التركية برفقة الفصائل السورية الموالية لها، وبإسناء ناري مكثف براً وجواً من توسيع رقعة سيطرتها في منطقة تل أبيض، حيث ارتفع إلى 31 على الأقل عدد المناطق التي بسطت سيطرتها عليها شرق الفرات منذ بدء عمليتها العسكرية.