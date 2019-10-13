قوات سورية الديمقراطية تطرد الأتراك وتستعيد السيطرة على مدينة رأس العين 

بيروت- الوئام:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد بأن “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) استعادت السيطرة على مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة بشكل شبه كامل.

وأوضح المرصد أن استعادة قسد، التي يقودها الأكراد، للمدينة جرت بعد هجوم معاكس قُتل فيه 17 من الفصائل الموالية لتركيا، إلى جانب مقتل أربعة من قسد.

وأوضح المرصد أن الاشباكات بين الجانبين أفضت إلى انسحاب الفصائل من المنطقة الصناعية.

وأضاف أن الاشتباكات تتركز الآن في منطقة معبر رأس العين بالإضافة لمحور تل حلب، وسط قصف مكثف وعنيف بشكل متبادل.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإنه يرتفع إلى 85 عدد عناصر قوات سورية الديمقراطية الذين قتلوا منذ انطلاق العملية العسكرية التركية جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، كما ارتفع إلى 76 تعداد مقاتلي الفصائل الموالية لتركيا. وذكر المرصد أيضا أن الاشتباكات والاستهدافات تسببت في مقتل ثمانية جنود أتراك، وأن تركيا اعترفت بمقتل خمسة منهم.