"الأرصاد": استمرار فرص هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة يومي الإثنين والثلاثاء

واس - الوئام

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها، اليوم, استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة يومي غداً وبعد غد.

وقالت إن الأمطار تصحب غالباً بتيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى 50 كيلو مترا في الساعة أو أكثر قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان, وعسير, والباحة, ومكة المكرمة، والمدينة المنورة, ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة “قد تكون رعدية”، على أجزاء من مناطق تبوك, والجوف, والحدود الشمالية , وحائل.