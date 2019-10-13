"الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند مستوى 7631.02 نقطة

واس - الوئام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضاً 64.46 نقطة ليقفل عند مستوى 7631.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 70 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 70 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 140 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سيسكو، والبحري، والمصافي، وأسمنت اليمامة، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، والباحة، وباتك، والأبحاث والتسويق، وأسمنت السعودية، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.38% و5.09%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والبحري، وكيان السعودية، والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم البحري، والراجحي، والإنماء، وسابك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 34.15 نقطة ليقفل عند مستوى 3489.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 ألف سهم تقاسمتها 162 صفقة.