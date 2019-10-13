"ساما" تطرح مسودة القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية لطلب مرئيات العموم

واس - الوئام

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، طرحَ مشروع أولي (مسودة) القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين – تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة – إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع اعتباراً من 1441/03/16هـ الموافق 2019/11/13م.

وأوضحت المؤسسة، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من حرص المؤسسة على مواكبة أحدث التطورات التقنية في قطاع الخدمات المالية، وسعيًا لتحقيق أهدافها في تطوير صناعة التأمين وتسهيل عملية التأمين لحملة الوثائق.

كما تعد تشجيعًا لعمليات ممارسة التأمين الإلكتروني والوساطة الإلكترونية، ومن منطلق دور المؤسسة الرقابي والإشرافي ولدعم هذا النوع من التجارة الحديثة لمواكبة التطور الاقتصادي التي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.

وأشارت مؤسسة النقد، إلى أن مسودة القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية تتميز بتحديد المتطلبات والضوابط اللازمة لمنح الترخيص بممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تنظيم علاقة وسيط التأمين الإلكتروني بشركات التأمين.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي، العموم والمختصين والمهتمين حيال إصدار القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم قبل تاريخ 1441/03/16هـ الموافق 2019/11/13م عبر البريد الإلكتروني IC.Pol@SAMA.GOV.SA، علماً أَنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد والتي يمكن الاطّلاع عليها من خلال الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx.