"الجبير": قصة ناقلة النفط الإيرانية بالبحر الأحمر "غير كاملة"

وكالات - الوئام

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأحد، أن قصة ناقلة النفط الإيرانية بالبحر الأحمر التي تم استهدافها، الجمعة الماضي، في البحر الأحمر “غير كاملة”، داعيًا إلى “التريث لمعرفة ما حدث قبل القفز إلى استنتاجات”.

وجدد “الجبير”، في تصريحات للصحفيين في الرياض، التاكيد على أن المملكة ليست وراء ما يشتبه بأنها ضربة استهدفت ناقلة نفط مملوكة لإيران في مياه البحر الأحمر.

وأوضح أن السعودية لا تشارك في سلوك مثل هذا أبدًا، وأن هذه ليست هي الطريقة التي تعمل بها، ولم يكن هذا أسلوبها في السابق.