العدوان التركي على سوريا.. 26 قتيلًا من المدنيين حصيلة اليوم الخامس

وكالات - الوئام

قتل 26 مدنياً، اليوم الأحد، في قصف وإطلاق نار شنتهما القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في اليوم الخامس للهجوم ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد، أفاد في وقت سابق، بمقتل 14 مدنياً، إلا أن مديره رامي عبد الرحمن، أوضح أن 10 مدنيين آخرين قتلوا في غارة تركية استهدفت قافلة كانت تقلهم وصحفيين في بلدة رأس العين الحدودية، كما قتل اثنان آخران برصاص مقاتلي الموالين لأنقرة قرب تل أبيض.