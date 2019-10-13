وزير العمل يوافق على تأسيس أول جمعية متخصصة لعلاج الأسنان بالجوف "رفا"

واس - الوئام

وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس أول جمعية متخصصة علاجية تهتم بمرضى الأسنان تحت مسمى “جمعية رفا الأهلية لرعاية مرضى الفم والأسنان بالجوف”، حيث تم تسجيلها رسمياً ضمن الجمعيات الغير ربحية.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة هيام بنت مبارك البحيران، أن القرار تضمن اعتماد اللائحة الأساسية الخاصة بالجمعية، التي ستنطلق أعمالها لتحقيق اهدافها لخدمة العمل التطوعي.

وأبانت أن الجمعية التي تضم 13 طبيباً وطبيبة تأتي ضمن مبادرة جمعية الجوف الصحية، الساعية إلى افتتاح جمعيات تخصصية أكثر بالمنطقة، حيث أصبحت الحاجة ملحه لمثل هذه الجمعيات، التي تقدم خدمتها لأبناء المجتمع وفق رؤية المملكة 2030.

وأعربت رئيسة مجلس إدارة الجمعية عن شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على دعمه وتشجيعه للعمل التطوعي، كما قدمت شكرها لوزير العمل والتنمية الاجتماعية على موافقته لتأسيس الجمعية لتنطلق أعمالها في خدمة أبناء المجتمع.

من جهته بيّن المدير التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله بن حمود البديوي، أن أهم أهداف الجمعية “تعزيز ونشر الاهتمام بطب الأسنان، وتشجيع العمل التطوعي في هذا المجال، وتشجيع البحث العلمي في مجالات طب الأسنان المختلفة خاصة تلك المتعلقة بمنطقة الجوف، وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية بغرض تبادل المعلومات العلمية ورفع مستوى المعرفة العلمية للعاملين في مجال طب الأسنان، ونشر الوعي والاهتمام بصحة الفم والأسنان في المنطقة ، وتوثيق العلاقة بين العاملين أو المهتمين بمجال طب الأسنان بالمنطقة والجمعية ، وتنظيم المشاركات والأنشطة الاجتماعية لصالح هؤلاء الأفراد داخل المنطقة وخارجها، وحصر مرضى الفم والأسنان وعلاجهم للإسهام من تقليل قوائم الانتظار.