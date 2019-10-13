إنقاذ ثلاثينية تعرضت لحادث مروع في الطائف

الطائف -عبدالله العازمي

تمكن فريق جراحة المناظير وجراحة الصدر بمجمع الملك فيصل بالطائف من إنقاذ حياة ثلاثينية وافدة تعرضت لحادث مروري شنيع أدى إلى تعرضها لكسور مضاعفة بالأطراف والحوض وكسور بالأضلاع اليسرى كما أدت إلى إصابة بالطحال وانثقاب بالحجاب الحاجز وتجمع دموى كبير بالصدر بالجهة اليسرى.

الإصابات تسببت في نزيف بطىء مستمر من الصدر نتيجة لتجمع تجلط دموى كبير.

وأجرى فريق جراحة الصدر والمناظير بالمجمع بتدخل جراحي دقيق ونوعي بالمنظار للبطن حيث تم إغلاق الانثقاب على الحجاب الحاجز وترميم الطحال وإيقاف النزيف دون الحاجة لاسئصال ومن ثم تدخل جراحي بالمنظار للصدر من الجهة اليسرى لتفريغ أكثر من كيلو ونصف الكيلو من التجلطات الدموية، واستعادت المريضة عافيتها واستقرت حالتها.