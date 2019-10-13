أمانة عسير وبلدياتها تغلق 21 مقهى مخالفاً

متابعات- الوئام

شرعت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها في تطبيق نظام استحصال رسم بنسبة 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محلات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن فرق الرقابة الميدانية نفذت جولات تفتيشية على جميع المقاهي في مدن ومحافظات منطقة عسير ، حيث أسفرت هذه الجولات عن إغلاق 21 مقهى مخالفا ، وتقديم إنذارات لمقاهٍ أخرى، وذلك بعد أخذ إقرارات وتقديم إشعارات لهذه المواقع بتوفير نظام محاسبي يتوافق مع متطلبات النظام ، وآليات تحصيل رسوم تقديم منتجات التبغ .

وأكد الحميدي أنه في حال تكرار المخالفات السابقة سيتم فرض الحد الأعلى مع غلق المنشاة حتى يتم تطبيق الية الإفصاح ،موضحا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية حددت رسوم تقديم منتجات التبغ المعتمدة، حيث تناولت مواد اللائحة كيفية تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

وأضاف أن النظام يؤكد على المنشاة المرخص لها، إيداع الرسم في الحساب المخصص لذلك مع نهاية كل شهر مع بيانات مفصلة بفواتير المبيعات وللبلدية اتخاذ ما يلزم من آليات وإجراءات بما يضمن التحقق من صحة ذلك.