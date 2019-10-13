أول تصريحات رئيس تونس الجديد قيس سعيد: ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا

الوئام-متابعات

أعلن التلفزيون الرسمي التونسي، فوز قيس سعيّد في الانتخابات بأكثر من 75% من الأصوات.

وقال في أول تصريحات له: “القانون في تونس سيتم تطبيقه على الجميع.

وأضاف: ” أشكر من لم ينتخبني لأنه اختار بإرادة وحرية مطلقة”.

وتابع: “سنعمل في إطار الدستور وندرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا”.

أعلنت هيئة الانتخابات الرئاسية في تونس، أن نسبة المشاركة بلغت 57% في 70% من مراكز الاقتراع.

وقالت إن أكثر من 90 ألف تونسي في الخارج أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة.

وقالت رويترز نقلا عن مؤسسة أمرود لسبر الآراء، إن المرشح التونسي قيس سعيد حصل على أكثر من 72%.