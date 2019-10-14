نجوم عرب وعالميين في حفل صناع الترفيه بالرياض #موسم_الرياض RiyadhSeason# #صناعة_الترفية

الوئام-متابعات

شارك عدد كبير من نجوم الوطن العربي، والنجوم العالميين، في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بموسم الرياض، الذي أقيم مساء اليوم بالعاصمة الرياض.

وفي بداية الحفل، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن مفاجأة، وهي أن الفنان محمد عبده سيُصور 100 أغنية بتقنية “الهولوجرام”.

وعلق فنان العرب محمد عبده قائلا إن هذه الليلة تختزل كل مشواره الفني، بعدما كنا نحمل أوراقنا وملفاتنا لنذهب إلى المحطات خارج المملكة كي نترجاهم بفتح الأبواب أمامنا.

في سياق الحفل، جمعت الفعالية الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، اللذين فرقتهما خلافات عدة في السنوات الماضية.

ونشر السدحان مقطع فيديو من داخل الحفل في الرياض، ظهر فيه بجانب القصبي وفنانون آخرون، قبل أن يناديه بلقبه “أبو راكان” ويطلب منه أن يبتسم للكاميرا ، ليرد مرحبًا على الكاميرا.

ومن أبرز حضور الحفل الفنانون فاندام، جاكي شان، شاروخان، جايسون موموا الشهير بـ”أكوا مان”.

ويشارك من نجوم الوطن العربي، الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الفنانة أسيل عمران، وشقيقتها الإعلامية لوجين عمران، الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وأيضا يشارك من مصر الفنان محمد رمضان، شيكو، هشام ماجد، أكرم حسني، الإعلامية بوسي شلبي، الشاعر بهاء الدين محمد، يسرا، مدحت العدل، هاني شاكر، رجاء الجداوي، الشاعر أمير طعيمة، المنتج جمال العدل.

وانطلقت حفلات موسم الرياض يوم 11 أكتوبر، وتستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، بمشاركة حشد كبير من نجوم الفن، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.