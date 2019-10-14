سقوط أحد المصلين في جامع المسند بحي الرحاب في بريدة

بريدة- الوئام- خالد المرشود:

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم بلاغاً يفيد بوجود حالة سقوط أحد المصلين في جامع المسند في حي الرحاب بمدينة بريدة بمنطقة القصيم.

وبحسب التفاصيل فقد تم توجيه فرقة إسعافية للموقع وعند مباشرة الحالة وجد المصاب رجل سبعيني مسن من الجالية العربية ولديه توقف قلب وتنفس تم تقديم الخدمة الاسعافية اللازمة ونقله إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب ببريدة لاستكمال العلاج اللازم.

‏صرح بذلك المتحدث الرسمي مدير إدارة الاتصال المؤسسي في فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم الأستاذ / محمد بن عبد الله الجعيثن .