البرلمان العربي يندد بالهجوم الإرهابي على منشآت النفط بالمملكة

متابعات - الوئام

أكد الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي، إدانة البرلمان العربي بأشد العبارات للهجوم الإرهابي على المنشآت النفطية للمملكة العربية

السعودية، وتضامن البرلمان العربي التام معها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم الإثنين، أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في الدورة (141) للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الصربية بلجراد والتي تُناقش “الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي لتعزيز القانون الدولي”.

وأشار رئيس البرلمان العربي في كلمته، إلى أن العالم شهد في الشهور الماضية تطورات خطيرة في منطقة الخليج العربي تمس الأمن والسلم الدوليين، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وذلك بتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية، من خلال استهداف واحتجاز السفن التجارية خاصة في مضيق هرمز، الذي يُمثل أهمية بالغة لحركة الناقلات النفطية والتجارية، وبلغت خطورة هذه التحديات ذروتها بتعمد ضرب المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية بهدف تعطيل إمدادات الطاقة العالمية والتأثير على أسعار النفط عالمياً.

ونبه رئيس البرلمان العربي بخطورة هذه الاعتداءات المُدانة في منطقة محورية وشديدة الأهمية لاستقرار النظام العالمي، والتي قد تجر

المنطقة بل والعالم لعواقب وخيمة لا يُحمد نتائجها. وهذا يُمثل تحدياً كبيراً واختباراً حقيقياً للنظام الدولي، يتطلب موقفاً حازماً وتحركاً

عاجلاً للتصدي لهذا التصعيد الخطير في منطقة الخليج العربي.

كما أكد أمام الاتحاد البرلماني الدولي أن أكبر التحديات التي تواجه أمن واستقرار العالم العربي هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين والتصدي لاطماع الدول الإقليمية في التوسع في العالم العربي والتدخل في شؤونه الداخلية، وجدد الدعوة للمجتمع الدولي بضرورة إلزام قوة الاحتلال “إسرائيل” بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.