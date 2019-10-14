"بلدي الباحة" لـ"البلديات": شروطكم لا يمكن تطبيقها على قصور الأفراح والاستراحات بالمنطقة

الباحة - الوئام - عايض ال ركبان

طالب المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة، وزير الشؤون البلدية والقروية تعديل بعض الاشتراطات الفنية في جانبي الموقع والمساحة عند إقامة قصور الأفراح والاستراحات في منطقة الباحة، حيث احتوت اللائحة شرط إقامة قصر الأفراح على شارعين متقاطعين أحدهما رئيسي تجاري وعلى مساحة لا تقل عن 4000م2 وإقامة الاستراحة على شارعين زاوية أحدهما تجاري وعلى مساحة 3000 متر مربع، وهذان الشرطان المتعلقان بالمساحة من الصعوبة بمكان تطبيقهما في منطقة مثل الباحة ذات الطبوغرافيا الجبلية والحيازات الصغيرة.

وتأتي مطالبة المجلس بناء على الشكاوي والملاحظات التي قدمها الكثير من أهالي المنطقة، ويأمل المجلس من الوزير مراعاة ظروف المناطق الجبلية والتي تختلف تماماً عن المناطق السهلية الواسعة والمنبسطة، وأن تكون اللوائح تتناسب وظروف كل منطقة بهدف تحقيق التنمية والمنفعة للجميع.