ولي العهد والرئيس الروسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

واس - الوئام

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية. وجرى خلال الجلسة، استعراض أوجه العلاقات السعودية الروسية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وبحث المزيد من الفرص الواعدة بين الجانبين، في شتى المجالات بما فيها التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات في البنية التحتية وكذلك التعاون في استقرار أسواق الطاقة بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين.

كما جرى خلال الجلسة، استعراض عدد من المستجدات والتطورات خاصة الأوضاع في الساحة السورية واليمنية، وأهمية مكافحة التطرف والإرهاب والعمل على تجفيف منابعه.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

كما حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا رائد قرملي.

فيما حضر من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس الديوان الرئاسي المتحدث الرئيس الروسي الرسمي دميتري بيسكوف، ومساعد الرئيس الروسي يوري اوشاكوف، وسفير روسيا لدى المملكة سيرغي كوزلوف، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ووزير الطاقة الكسندر نوفاك، ووزير التنمية الاقتصادية ماكسيم اوريشكين، ورئيس جمهورية الشيشان لروسيا الاتحادية رمضان قاديروف، ومدير عام الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري الفني دميتري شو غاييف، والمبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون التسوية السورية السيد إليكسندر لافرينتييف، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر السيد كيريل دميترييف.