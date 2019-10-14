وكالة إغاثة تعلق عملياتها في شمال شرق سوريا وتجلي موظفيها الدوليين

الوئام-متابعات

لليوم السادس على التوالي، يواصل الجيش التركي العدوان على شمال سوريا، في اجتياح ممنهج ضد الأكراد، بحجة القضاء على التنظيمات الإرهابية ووحدات حماية الشعب الكردية، الأمر الذي أثار سخطًا عربيا ودوليًا.

وعلقت وكالة إغاثة عملياتها في شمال شرق سوريا، واعلنت إجلاء موظفيها الدوليين.

وأصدرت الخارجية التشيكية بيانا بتعليق إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا على خلفية عملياتها العسكرية، لتنضم إلى عدد من الدول الاوروبية.

وقالت منظمة يونيسف، إن 70 ألف طفل نزحوا منذ بدء الهجوم التركي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم، إن القوات الحكومية دخلت بلدة تل تمر القريبة من الحدود التركية، كام أعلن التلفزيون الرسمي أن وحدات من الجيش السوري دخلت مدينة منبج.

وقالت الوكالة إن جيش النظام انتقل إلى المنطقة لـ”مواجهة العدوان التركي”، مشيرة إلى أن سكان بلدة تل تمر، التي تبعد نحو 20 كيلومترا من الحدود التركية، رحبوا بالقوات الحكومية السورية.

وتقع تل تمر على طريق سريع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب. وتبعد تل تمر 35 كيلومترا جنوب شرقي رأس العين، إحدى الأهداف الرئيسية للهجوم التركي.

وجاء التحرك نحو تل تمر بعد يوم من تصريحات لقادة الأكراد السوريين بأن قوات الحكومة السورية وافقت على مساعدتهم في صد الغزو التركي الذي انطلق في شمالي سوريا الأربعاء الماضي.

كما أدانت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، في اجتماع لها عملية تركيا العسكرية في سوريا، وأكدت على أن العملية سيكون لها “عواقب وخيمة”، وذلك في اجتماع لوزراء خارجيته.

وأفاد بيان مشترك للتكتل صدر خلال اجتماع لوزراء خارجيته في لوكسمبورج، بأن “الاتحاد الأوروبي يدين تحركات تركيا العسكرية، التي تقوّض بشكل جدي الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها”.

وتعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا، لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل من الاتحاد على مبيعات السلاح، كما كانت تسعى ألمانيا وفرنسا.

وأكد المجلس الأوروبي في البيان على أن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا لها “عواقب وخيمة”، مشيرا إلى أن بعض دول الاتحاد أوقفت صادرات الأسلحة.

واليوم، احتدمت المعارك في شمال سوريا القوات الكردية من جهة، والقوات التركية والمقاتلين السوريين الموالين لها من جهة أخرى، في المناطق الحدودية التي تسعى أنقرة للسيطرة عليها.

أسفر العدوان الذي بدأته تركيا، يوم الأربعاء الماضي، ضد القوات الكردية، عن نزوح أكثر من 130 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وقد حذرت منظمات دولية من كارثة إنسانية جديدة في سوريا، إثر هذا العدوان.

ذكرت وسائل إعلام تركية أن أنقرة ترغب في السيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومترًا، وبعمق حوالي 30 كيلومترًا، يضم المدن الممتدة من تل أبيض في محافظة الرقة إلى رأس العين في محافظة الحسكة.