شاهد.. بوتين يهدي خادم الحرمين الصقر "ألفا" النادر

الرياض - الوئام

أهدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الروسي فلادمير بوتين لوحة “منح نجد” هدية تذكارية بمناسبة زيارة الأخير إلى المملكة العربية السعودية.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم هدية صقر حر أبيض للملك سلمان لدى زيارته السعودية خلال استقباله في قصر اليمامة، وتوقف الملك سلمان لمشاهدة الصقر الأبيض النادر.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة بالرياض اليوم، الرئيس بوتين، كما كان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأجريت للرئيس فلاديمير بوتين -مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، في الرياض اليوم، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية الروسية، بحضور وفدي البلدين.



وقد ألقى سمو ولي العهد كلمة في بداية الاجتماع أكد خلالها أهمية استمرار التعاون وبناء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث العديد من الفرص المتاحة وتنميتها، والمزيد من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية المشتركة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

فيما نوه فخامة الرئيس الروسي خلال كلمته في الاجتماع أن كبار الشركات السعودية الروسية المشاركة تقوم بدور رئيسي في الاقتصاد بين روسيا والمملكة العربية السعودية، مشيداً بالتعاون الناجح بين الصندوق الروسي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة، مشدداً على دور سمو ولي العهد في تأسيس هذه الشراكة، مضيفاً بأنه انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 نأمل من استفادة رجال الأعمال الروس من هذه الرؤية.

عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس الجانب السعودي للجنة الاقتصادية السعودية الروسية كلمة أكد خلالها استعداد الجانب السعودي، من خلال هذه اللجنة، لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط المستقبلية والمشروعات المشتركة، مثمناً لصندوق الاستثمار الروسي المباشر افتتاح فرعه في مدينة الرياض، وهو الفرع الأول خارج روسيا.

ثم ألقى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر السيد كيريل ديمترييف رئيس الجانب الروسي للجنة الاقتصادية السعودية الروسية كلمة تطرق خلالها إلى التعاون السعودي الروسي وحرص البلدين إلى تنميته والعمل من خلال اللجنة بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ثم ألقيت كلمات من رؤساء الشركات السعودية والروسية حيث تحدث كل من الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر والرئيس التنفيذي لفوساجرو السيد اندريه غورييف والرئيس التنفيذي لشركة سابك الأستاذ يوسف البنيان ورئيس شركة ألانس قروب السيد موسى باجايف.

وتطرقت كلمات رؤساء الشركات إلى مجالات التعاون بين البلدين والفرص المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي.

وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على محضر الاجتماع وقعه كلاً من رئيسي الجانبين السعودي والروسي في اللجنة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز والسيد كيريل ديمترييف.